Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na vitória sobre o Bahia

Grêmio venceu o Bahia na Arena por 1 a 0.

O Grêmio conquistou uma importante vitória no Brasileirão 2025 neste domingo (25). Com gol de Braithwaite, de pênalti, o Tricolor superou o Bahia, na Arena, em Porto Alegre.

O resultado faz com que o Grêmio chegue a 12 pontos na tabela, deixando o Z-4 do Campeonato Brasileiro. O próximo desafio do Tricolor na competição será no próximo domingo (1), em Caxias do Sul, contra o Juventude.

Antes disso, no entento, o Grêmio tem jogo importante pela Sul-Americana, na quinta-feira (29), contra o paraguaio Sportivo Luqueño, na Arena.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Tiago Volpi

Duas grandes defesas para segurar a vitória na Arena. Nota 6,5

João Pedro

Saiu lesionado aos 20 minutos. Sem nota

Wagner Leonardo

Passou a manhã desarmando e tirando cruzamentos da área do Grêmio. Nota 7

Kannemann

Uma atuação quase impecável. Coloca o próprio corpo em risco para evitar os lances do adversário. Nota 7,5

Marlon

Ficou mais contido para segurar as investidas do lado direito de ataque do Bahia. Nota 6

Villasanti

Muita disposição para correr atrás dos meias do Bahia. Nota 6,5

Dodi

Outro jogador que precisou se desdobrar em campo na marcação. Nota 6,5

Cristaldo

Um lance de lucidez se transformou em pênalti para o Grêmio. Precisa entregar mais. Nota 6

Cristian Olivera

Bastante acionado no primeiro tempo. Alguns erros importantes em tomadas de decisão. Nota 6

Amuzu

Teve a chance de puxar alguns contra-ataques. Desperdiçou as chances por decisões erradas. Nota 5

Braithwaite

Pressionou bem os zagueiros o Bahia. Faltou parceria outra vez, mas resolveu o jogo ao cavar um pênalti. Nota 6,5

Ronald

Não foi brilhante, mas soube cumprir as tarefas defensivas. Nota 6

Pavon

Praticamente um dublê de lateral. Pelo menos competiu com dedicação na marcação. Nota 6

Gustavo Martins

Entrou improvisado na lateral. Ficou apenas na marcação. Nota 6

Aravena

Buscou ser opção para contra-ataques. Desperdiçou a oportunidade que teve. Nota 6

Arezo

Foi mais defensor em lances de bola parada do que presença no campo de ataque. Nota 6

Bahia

Caio Alexandre foi o melhor jogador da partida. O volante armou, desarmou e fez o que quis contra a marcação do Grêmio.