Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na eliminação para o CSA

Tricolor não conseguiu vencer o CSA e caiu na Copa do Brasil. Arte GZH

Grêmio e CSA ficaram no 0 a 0 na Arena, nesta terça (20), pela terceira fase da Copa do Brasil. O resultado tirou o time gaúcho da competição depois da derrota no jogo de ida, que terminou em 3 a 2 para o CSA.

Em jogo equilibrado, o Grêmio foi efetivo na defesa e pouco criativo no ataque. As principais chances vieram com Braithwaite, que não as aproveitou.

O final do jogo esquentou com polêmica na arbitragem. Aos 44 minutos do segundo tempo, Aravena marcou para o Grêmio e o gol foi anulado por suposta falta de Kannemann na área. Chamado pelo VAR, o juiz manteve a decisão. Os gremistas foram para cima do árbitro: Kannemann é amarelado e, Arezo, expulso.

O próximo compromisso do Grêmio é contra o Bahia, no domingo (25), às 11h, pelo Brasileirão.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Tiago Volpi

Uma grande defesa nos acréscimos para evitar um vexame ainda pior. Nota 6,5

Ronald

Fez o simples na oportunidade. Marcou com atenção e pouco participou no ataque. Nota 5

Wagner Leonardo

Atuou pelo lado direito. Sem falhas. Nota 5,5

Kannemann

Venceu a maioria dos duelos contra os centroavantes do CSA. Nota 6

Marlon

Não deu espaços na marcação. Apareceu bem em alguns momentos no campo de ataque. Nota 5,5

Villasanti

Conseguiu marcar com qualidade. Faltou qualidade nas participações ofensivas. Nota 5

Dodi

Conseguiu participar bem da marcação. Pouco contribuiu no ataque. Nota 5

Cristian Olivera

Fez seu pior jogo pelo Grêmio. Muitos erros técnicos. Nota 4,5

Monsalve

Acertou a trave em um chute de fora da área. Pouco participou da construção de jogadas. Nota 6

Amuzu

Criou alguns lances de perigo. Parece sentir falta de mais força em alguns momentos. Nota 5,5

Braithwaite

Um chute perigoso e pouca participação no ataque. Nota 4,5

Arezo

Mais efetivo na área do que Braithwaite. Expulso por reclamação. Nota 5

Alysson

Não encontrou soluções contra a marcação do CSA. Nota 5

Aravena

Criou algumas situações para cruzamento. Nota 6

Pavon

Fez alguns cruzamentos que renderam oportunidades de finalização. Nota 5

Lucas Esteves

Perdeu muitas oportunidades de conectar ataques. Nota 4,5

CSA

Gabriel Félix fez duas grandes defesas que confirmaram a classificação histórica.