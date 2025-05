Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na derrota para o São Paulo

Com o resultado, o Grêmio voltou à zona de rebaixamento. Arte GZH

O Grêmio foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 1, neste sábado (17), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Em partida disputada no Morumbi, o time gaúcho chegou a abrir o placar, mas sofreu a virada no segundo tempo.

Na etapa inicial, Aravena fez 1 a 0 para o Tricolor de Porto Alegre. Contudo, na etapa complementar, Arboleda e André Silva fizeram os gols da vitória do clube paulista.

Com o resultado, o Grêmio entrou na zona de rebaixamento e está na 17ª posição, com nove pontos. A próxima partida pelo Brasileirão é no dia 25 de maio, às 11h, contra o Bahia, na Arena.

Antes, o Tricolor encara o CSA, na terça-feira (20), às 21h30min, também em Porto Alegre, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, o Grêmio foi derrotado por 3 a 2.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Tiago Volpi

Sem culpa em nenhum dos gols do São Paulo. Nota 6

João Pedro

Foi praticamente um defensor. Não apareceu no campo de ataque. Nota 5,5

Leia Mais A análise do pênalti marcado para o São Paulo contra o Grêmio; veja vídeo

Jemerson

Fez bom duelo contra André Silva. Alguns erros na saída de bola. Nota 6

Wagner Leonardo

O gol de Arboleda está na sua conta. E para essa estratégia do Grêmio, foi um erro grave. Nota 5

Marlon

Conseguiu se somar aos jogadores de ataque com qualidade. Nota 6,5

Villasanti

Voltou fora do ritmo ideal. Entregou pouco com a bola. Nota 5,5

Dodi

Um dos poucos a conseguir jogar. E fez isso sem abrir mão da intensidade na marcação. Nota 6,5

Alysson

Sentiu o peso da partida. Sucumbiu no combate físico a Enzo Díaz. Nota 5

Monsalve

Deu o passe para o gol de Aravena. E só. Nota 6

Aravena

Mostrou disposição no lance do gol. Boa finalização para vencer Rafael. Nota 6,5

Braithwaite

Completamente isolado no campo de ataque. Sem nenhuma construção do time para ele. Nota 5,5

Ronald

Mais intenso do que Villasanti na marcação do meio-campo. Nota 6

Camilo

Mesmo que o lance deveria ter sido anulado, foi imprudente no pênalti. Nota 5,5

Pavon

Produziu no mesmo nível de Alysson. Muito pouco para um jogador do seu nível. Nota 5

Amuzu

Conseguiu alguns lances de perigo no ataque. Deu bom passe para chance de gol de Marlon. Nota 6

Arezo

Entrou no final. Sem nota

São Paulo