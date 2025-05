Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na derrota para o CSA

Tricolor largou em desvantagem na terceira fase da Copa do Brasil. Arte GZH

O Grêmio perdeu para o CSA por 3 a 2 no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, disputado no estádio Rei Pelé, em Maceio, nesta quarta-feira (30). O Tricolor saiu atrás no marcador, virou a partida, mas sofreu a virada nos minutos finais.

Braithwaite e Dodi fizeram os gols do Grêmio. Enquanto isso, Tiago Marques, Marcelinho e Brayann marcaram para o time alagoano.

Agora, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença no jogo da volta para se classificar. A partida será disputada no dia 20 de maio, às 21h30min, na Arena.

Veja como foram os jogadores do Grêmio

Tiago Volpi

Mais um gol que custou caro ao Grêmio na sua conta. Nota 4,5

João Pedro

Pouco concentrado. Permitiu mais um gol construído pelo seu lado. Nota 4,5

Jemerson

Fez a falta que resultou no gol da virada do CSA. Nota 5

Kannemann

Embora não tenha comprometido, não conseguiu evitar os gols do CSA. Nota 5,5

Marlon

Um dos poucos a se salvar no sistema defensivo do Grêmio. Nota 6

Dodi

Fez um golaço. Mas mais uma vez teve uma missão ingrata de marcar em um sistema defensivo bagunçado. Nota 6,5

Cuéllar

Dá qualidade técnica ao time. Saiu por cansaço. Nota 6

Cristian Olivera

Levou vantagem na maioria dos confrontos. Pela esquerda e no lado direito também. Nota 7

Edenilson

Segue sendo escalado pela faixa central. Mas novamente não entregou o esperado. Nota 5

Monsalve

Os melhores momentos do Grêmio tiveram o colombiano envolvido. Jogar no lado esquerdo tira sua naturalidade. Nota 6,5

Braithwaite

Passou mais uma noite isolado contra os defensores adversários. Mas desta vez fez valer seu talento. Um gol e boas movimentações. Nota 7

Alysson

Deixou boa impressão. Fez uma série de boas jogadas pelo lado direito. Nota 6,5

Igor Serrote

A falha do segundo gol está na sua conta. Nota 5

Cristaldo

Entrou, mas praticamente não foi visto em campo. Nota 5

Camilo

Era para dar mais força ao sistema de marcação. Pouco agregou. Nota 5

Ronald

Entrou no final. Sem nota

CSA

Mesmo com o time na Série C, os alagoanos fizeram valer o fator local. E muito pelo talento de Brayann no meio-campo. Além da construção das jogadas, marcou o gol de falta da virada.