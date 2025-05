Contra o São Paulo, Grêmio tenta quebrar sequência de 11 jogos sem vitória como visitante no Brasileirão

Braithwaite é esperança de gols do Grêmio contra o São Paulo. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Quando o Grêmio entrar em campo no Morumbi neste sábado (17), às 21h, os jogadores terão a chance de quebrar uma sequência de 11 jogos sem vencer fora de casa no Brasileirão. São 265 dias sem comemorar uma vitória como visitante. A última vez foi a vitória de 1 a 0 sobre o Criciúma, em agosto de 2024.

O calendário já marcou a passagem do inverno para a primavera, o verão passou (sem jogos do campeonato, diga-se) e chegamos ao outono sem a solução para os problemas do time longe do Rio Grande do Sul.

Um desafio que Mano Menezes precisará solucionar. Ou a temporada de 2025 repetirá a luta que o clube travou em 2024 na competição. A conta desta sequência negativa não é de Mano apenas. Renato Portaluppi e Gustavo Quinteros também contribuíram para o registro. Mas será a atual comissão técnica que precisará encontrar os ajustes para tirar o time desta fila.

Em 2025, após três rodadas, o aproveitamento é de um ponto somado em três jogos, aproveitamento de apenas 11%. A amostragem ainda é pequena, mas o rendimento é inferior ao pior do clube na era dos pontos corridos.

Comparação com outras temporadas

Em 2009, a equipe foi forte dentro do Olímpico. Mas patinou em jogos fora de casa. Conseguiu apenas oito pontos em 19 jogos, aproveitamento de 14%. Os melhores desempenhos fora de casa aconteceram em 2012 e de 2017. Nas duas temporadas, o Tricolor somou 28 pontos em 19 rodadas (49%).

Mesmo assim, é possível tirar lições do que aconteceu em 2009. Celso Roth começou a temporada no comando da equipe. Apesar da melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, o técnico foi demitido. Paulo Autuori foi contratado, mas antes de assumir o posto, a equipe foi treinada por Marcelo Rospide. O profissional viu de perto como aquela temporada se desenrolou. E apontou algumas semelhanças com o que acontece atualmente no Grêmio.

— Essas mudanças de comando causam muitas dificuldades. Trazer um estrangeiro, mudando toda a concepção. E aí, no início do trabalho, você muda e traz um técnico completamente diferente. O jogador demora a se adaptar a uma mudança dessas de metodologia. Vivemos muito ainda em cima do resultado. Quando se começa a assimilar, muda. Esse é um dos fatores que influencia. É questão de tempo para essa adaptação e o novo momento. A tendência é conseguir resultados fora — projeta.

Problema do calendário

Um problema a mais a ser superado nessa questão é o calendário brasileiro. Sem tempo para treinar pela sequência de jogos, a solução encontrada é a conversa. Mostrar no vídeo para os atletas como seria a forma correta de reagir ao problema.

— É muito tenso você ir para um jogo sem ter a noção do que o teu time pode produzir. E acredito que os jogadores sofram muito, e isso gera uma falta de confiança. Temos de passar por isso. Vamos tentar passar com o menor número de trauma possível — disse Mano Menezes após o empate com o Godoy Cruz na Arena.

É com essa expectativa, de conseguir ajustar um time o mais rápido possível, que Mano Menezes mandará o Grêmio a campo neste sábado no Morumbi. Uma chance a mais de voltar a vencer fora de casa e de encerrar a turbulência neste ponto do ano.

