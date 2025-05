"Contra o Grêmio, as arbitragens estão sempre errando", reclama Dodi após derrota com pênalti polêmico

Dodi reclamou de lance em que o árbitro marcou pênalti de Camilo em Luciano (E). Rubens Chiri e Paulo Pinto / São Paulo/Divulgação

O Grêmio perdeu de virada para o São Paulo por 2 a 1, neste sábado (17), no Morumbi, em um jogo marcado por um pênalti polêmico a favor da equipe paulista. Em entrevista ao final da partida, o volante Dodi reclamou do lance em que o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima assinalou falta de Camilo em Luciano dentro da área. Mesmo após revisão na cabine do VAR, o juiz manteve a decisão e apontou a penalidade.

— O lance da arbitragem claro que atrapalha a partida. Estávamos conversando ali (ao término do jogo) que, contra o Grêmio, as arbitragens estão sempre errando. É difícil. Não gosto muito de falar de arbitragem, mas é difícil às vezes, viu? Acho que a equipe fez um bom jogo, mas não pode sair com a derrota assim. Agora é trabalhar, porque tem uma sequência difícil aí — disse o atleta gremista.

Na avaliação de Dodi, o Grêmio fazia um bom jogo no primeiro tempo, quando abriu o placar com Aravena. Porém, o empate são-paulino aos 4 minutos do segundo tempo, em gol de Arboleda, de cabeça, desajustou a equipe.

— Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil aqui contra São Paulo. Começamos bem, explorando os contra-ataques. Estávamos marcando e eles não estavam criando muito. Com a proposta que viemos, conseguimos fazer um bom primeiro tempo. O jogo estava equilibrado — ressaltou.

Com a derrota, o Tricolor voltou à zona de rebaixamento do campeonato, ocupando a 17ª posição, com nove pontos. A próxima partida pelo Brasileirão é no dia 25 de maio, às 11h, contra o Bahia, na Arena.

Antes, o Tricolor encara o CSA, na terça-feira (20), às 21h30min, também em Porto Alegre, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, o Grêmio foi derrotado por 3 a 2.

