Contra o Godoy Cruz, Grêmio quebra recorde de bolas longas na temporada

Mano fez o sétimo jogo como técnico do Grêmio.

O empate com o Godoy Cruz por 1 a 1, na noite desta terça-feira (13), na Arena, teve um dado que chama atenção. Durante a partida, o Grêmio tentou um total 74 bolas longas, o que foi seu recorde na atual temporada.

O curioso é que essa marca sob o comando de Mano Menezes superou a maior com Gustavo Quinteros, que tinha o uso de bolas longas como um dos princípios de seu jogo. O maior número com o argentino em uma partida foi justamente em sua estreia, no empate sem gols com o Brasil de Pelotas, quando o Tricolor fez 65 passes longos. Os dados são do site Sofascore.

A média de bolas longas do Grêmio com Mano Menezes até o momento é levemente maior do que com Quinteros. Nos sete jogos com o treinador, o Tricolor tenta 50,4 bolas longas por partida. Com Quinteros, em 20 compromissos, esse número foi de 48,4 por jogo.

Das 74 bolas longas contra o Godoy Cruz, o Grêmio conseguiu acertar 42 delas. Isso equivale a 57% de acerto nos lances.

Bolas longas do Grêmio

Com Mano

Godoy Cruz (C ) 74 (57%)

Bragantino (51)

Grau (43)

Santos (40)

CSA (49)

Vitória (44)

Godoy Cruz, F (51)

Média: 50,4 por partida

Com Quinteros

Mirassol (46)

Flamengo (58)

Grau (64)

Ceará (44)

Luqueño (67)

Atlético-MG (49)

Inter, final no Beira-Rio (51)

Athletic (52)

Inter, final na Arena (54)

Juventude, semifinal no Jaconi (44)

Juventude, semifinal na Arena (56)

CSA (55)

Ypiranga (31)

Pelotas (29)

Inter (44)

Juventude (48)

São Luiz (30)

Monsoon (32)

Caxias (49)

Brasil-Pel (65)

Média: 48,4 por jogo

No Gre-Nal 447, com James Freitas no comando, teve 67 bolas altas.

