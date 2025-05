Confira o texto citado por Mano Menezes na entrevista após o empate com o Bragantino

Entrevista coletiva do técnico Mano Menezes. Eduardo Gabardo / Agência RBS

Durante a entrevista coletiva após o empate com o Bragantino na Arena do Grêmio, neste sábado (10), o técnico tricolor Mano Menezes citou um texto do analista e influenciador Eduardo Barthem, compartilhado pelo ex-atleta de Inter e Grêmio Paulo César Tinga.

Mano ponderava sobre as análises definitivas e a falta de tempo para trabalhar com os jogadores do Grêmio, objeto do texto de Barthem, cujo título é "Quem suporta este futebol", ao analisar o empate sem gols contra o Atlético Grau pela Copa Sul-Americana.

— Hoje, acho que li um texto muito esclarecedor, acho que estava no site do Tinga, não sei se chama de site. Fala tudo sobre o que estamos passando neste momento. É jogo em cima de jogo, é time sem condição de entregar um futebol melhor, porque não tem. De três em três dias você jogando. Os resultados disso estão aparecendo nas competições sul-americanas: tivemos duas vitórias fora de casa em todas as competições. Ninguém tem paciência com nada: em uma semana, você joga bem, você é indicado para a seleção. Na outra semana, não joga nada, porque não tem condições: não serve para nada — afirmou Mano Menezes.

