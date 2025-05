Como o Grêmio pode avançar em primeiro na Sul-Americana

Se permanecer na segunda colocação, time de Mano Menezes precisará disputar os playoffs da Sul-Americana. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Garantido nos playoffs da Sul-Americana, o Grêmio ainda tem chances de avançar em primeiro no grupo e evitar duas partidas eliminatórias contra uma equipe que vem da Libertadores.

Para isso, o time de Mano Menezes precisa vencer e ainda contar com um tropeço do líder Godoy Cruz. Pelos critérios, porém, são quatro cenários possíveis.

Na competição continental, a ordem de importância dos critérios é: 1) pontos; 2) saldo de gols; 3) gols pró; 4) gols como visitante; e 5) ranking da Conmebol. Neste momento, antes da última rodada, a situação está assim:

Veja a situação no grupo do Grêmio da Sul-Americana. GZH

Godoy Cruz: 11 pontos, 5 gols de saldo, 8 gols pró, 4 gols como visitante e 80º no ranking da Conmebol.

Grêmio: 9 pontos, 3 gols de saldo, 7 gols pró, 4 gols como visitante e 11º no ranking.

Na quinta-feira (29), às 19h, ambas as equipes entram em campo como mandantes. Portanto, o critério 4 não será alterado. O Grêmio recebe o Sportivo Luqueño e o Godoy Cruz enfrenta o Atlético Grau.

Para o Grêmio ser primeiro

O primeiro cenário é simples: uma vitória do Grêmio e uma derrota dos argentinos coloca o Tricolor de forma direta nas oitavas de final da Sul-Americana.

O segundo envolve um empate do Godoy Cruz e uma goleada do time de Mano Menezes. Empatados em pontos, o clube gaúcho ultrapassaria o Godoy Cruz com qualquer vitória por três gols ou mais.

A terceira possibilidade tem um empate dos argentinos e uma vitória gremista por dois gols de diferença, levando a definição para os gols pró. Sendo assim, restaria torcer para o Godoy Cruz marcar poucos gols, já que eles tem um de vantagem. Exemplo: Grêmio vence por 2 a 0 e o empate na outra partida é de 0 a 0.

Por fim, uma vitória do Grêmio por dois gols e um empate no outro jogo que iguale os gols pró (exemplo: 3x1 e 2x2) deixaria tudo igual. O Grêmio avançaria por ser o melhor colocado no ranking da Conmebol.

Qualquer outro cenário mantém o Tricolor na segunda colocação, avançando para os playoffs. Assim, o time de Mano teria duas partidas eliminatórias com uma equipe eliminada da Libertadores para tentar uma vaga nas oitavas da Sul-Americana.