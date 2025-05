Como o Grêmio planeja utilizar Villasanti e Edenilson contra o São Paulo

Villasanti pode ser uma das novidades do Grêmio no Morumbi Lucas Uebel / Grêmio

Titulares do time do técnico Mano Menezes, Villasanti e Edenilson podem ser novidades do Grêmio para enfrentar o São Paulo. A partida ocorre sábado (17), no Morumbi.

Após lesões musculares, a dupla voltou aos treinos esta semana. A reportagem de Zero Hora apurou como Grêmio trata a utilização de ambos em São Paulo.

Edenilson pode começar

Edenilson pode ser titular diante dos paulistas, dependendo de como evoluir fisicamente nos próximos dias. A ideia da comissão técnica já era ter contado com o jogador diante do Godoy Cruz, na terça-feira (13).

Edenilson está recuperado de lesão. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Villasanti deve ser relacionado

Villasanti tende a ser, pelo menos, relacionado. De acordo com o técnico Mano Menezes, o volante está alguns passos atrás na recuperação na comparação com Edenilson.

— Acredito que levaremos ele (Vilasanti) para o Morumbi porque, pelo menos para uma parte final do jogo, podemos um fechamento com a qualidade e experiência que tem um jogador de alto nível. Pode nos ajudar — disse o treinador após o empate com o Godoy Cruz.

Quinze minutos

A utilização do paraguaio também leva em consideração alguns cenários do jogo. Por isso, o plano é ter o jogador em condição de atuar por, pelo menos, 15 minutos em intensidade no Morumbi.

A lesões

Villasanti teve uma lesão traumática grau II-b no músculo vasto intermédio da coxa esquerda no empate com o Vitória.