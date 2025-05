Como o Grêmio planeja usar os jogos na Arena para reagir na temporada e alcançar metas econômicas

Grêmio conta com o apoio da torcida nos jogos na Arena para reagir no Brasileirão. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O mês de maio se apresenta como um período crucial para o Grêmio. De um total de oito partidas agendadas, seis delas serão disputadas na Arena.

O objetivo é transformar o estádio tricolor em um trunfo para o clube na busca por classificação na Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, além de se distanciar da zona do rebaixamento no Brasileirão.

O calendário favorável, com a maioria dos confrontos diante de sua torcida, é visto pela direção e comissão técnica como um fator determinante para impulsionar o desempenho do Tricolor na temporada.

As decisões em casa

O primeiro compromisso será neste domingo (4), contra o Santos, pelo Brasileirão. Na Arena, o Tricolor também fará um duelo chave pela primeira colocação do grupo na Copa Sul-Americana diante do Godoy Cruz.

Há ainda o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o CSA, quando a equipe de Mano Menezes precisará reverter o 3 a 2 sofrido em Maceió.

Planos esportivos e financeiros

Nos planos esportivos e financeiros apresentados pela diretoria para 2025, o objetivo é chegar nas quartas de final da Copa do Brasil e da Sul-Americana, além de alcançar pelo menos a oitava colocação no Brasileirão.

Em 2024, a CBF pagou R$ 31 milhões ao Bahia, oitavo colocação no Brasileirão. No mesmo ano, a Copa do Brasil pagou R$ 4,5 milhões para os participantes das quartas de final, enquanto nas quartas da Copa Sul-Americana rendeu R$ 4 milhões, pagos pela Conmebol.

Após uma sequência de três jogos fora de casa, obtendo dois empates e uma derrota, o técnico Mano Menezes fez questão de ressaltar a importância do apoio da torcida.

Depois da derrota para o CSA, o comandante tricolor convocou os torcedores a comparecerem nos próximos jogos, exaltando o "fator local" como um diferencial competitivo.

— O ambiente de jogo interfere muito para as equipes. Nós precisamos da nossa torcida. A gente pede o voto de confiança. Isso já foi demonstrado no Gre-Nal — disse Mano.

Motivos para acreditar

A estratégia do Grêmio para aproveitar ao máximo essa sequência em casa passa por diversos aspectos. Entre eles, o desempenho da equipe como mandante em 2025.

Até agora, incluindo jogos do Gauchão, Brasileirão e Sul-Americana, foram seis vitórias, dois empates e duas derrotas, gerando um aproveitamento de 66 %.

Grêmio na Arena em 2025

6 vitórias

2 empates

2 derrotas

66% de aproveitamento

Além do incentivo da torcida, a comissão técnica planeja intensificar os treinamentos no CT Luiz Carvalho, afinal serão menos viagens no período.

A viagem mais longa será para Lima, onde o clube enfrentará o Atlético Grau. O outro jogo fora de casa será diante do São Paulo, um deslocamento mais curto.

Além disso, a diretoria do clube aposta em ações de marketing e engajamento para atrair ainda mais torcedores à Arena. A medida mais chamativa é a oferta de ingressos com valor de R$ 20 para menores de 18 anos, além de descontos na loja oficial do clube.

Os jogos do Grêmio em maio