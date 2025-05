Como o Grêmio avalia o desempenho de Cuéllar

Cuéllar tem 13 jogos com a camisa gremista. Caroline Motta / Grêmio,Divulgação

O meio-campista Cuéllar, contratado há quatro meses, ainda não deslanchou com a camisa do Grêmio. O colombiano, buscado com status de principal reforço da temporada, enfrenta dificuldades físicas de readaptação ao futebol brasileiro e não conseguiu corresponder às expectativas até o momento.

No total, o volante vestiu a camisa gremista em 13 partidas. São 683 minutos em campo, uma média de 52 por confronto, com apenas dois jogos completos (em fevereiro contra Pelotas e São Raimundo). Ele deu uma assistência para gol até o momento.

Havia a expectativa de alguns problemas pela longa passagem no futebol asiático. Entre 2019 e 2025, o meio-campista trabalhou na Arábia Saudita, onde o nível de intensidade e treinamentos tem carga diferente, além do calendário mais leve, que no Brasil. Entretanto, a leitura é que as dificuldades já poderiam ter sido superadas.

Foram duas semanas entre a chegada e a estreia com o manto gremista, diante do Monsoon, em Novo Hamburgo. Depois, ele foi sendo lançado aos poucos pela antiga comissão técnica de Gusavo Quinteros visando o melhor rendimento e evolução física.

O primeiro empecilho público foi a lesão sentida após a semifinal do estadual contra o Juventude. A lesão no adutor da coxa esquerda tirou o reforço de combate por 45 dias. A volta foi justamente na estreia de Mano Menezes, antigo admirador do atleta.

O treinador já tinha indicado a contratação de Cuéllar nos três clubes anteriores. No Inter, em 2023, Corinthians, em 2024, e Fluminense, que disputou com o Grêmio, a chegada do volante. Ele deu sequência entre os titulares contra o CSA, Santos e Atlético Grau-PER.

Porém, uma segunda lesão, gerada por uma pancada na perna direita, de grau II-b, foi adquirida. Desde o dia 7 de maio ele não entra em campo em função do tratamento.

A leitura interna no clube é que Cuéllar ainda não está no ritmo dos demais jogadores do plantel. Na avaliação, o volante consegue atuar em alto nível por cerca de 45 minutos. Desta forma, o Grêmio está no mercado buscando outro atleta para a posição para disputar vaga com ele, Villasanti e Dodi.

Atualmente, a projeção é que Cuéllar conseguirá se recuperar no mês de junho. Como o Brasileirão será pausado para a disputa do Mundial de Clubes, a partir do dia 13, a tendência é que o retorno aos gramados aconteça no segundo semestre a partir da retomada.

O estrangeiro é o segundo jogador melhor remunerado do plantel, atrás apenas de Braithwaite. O custo benefício é avaliado pelos dirigentes. O vínculo tem duração até dezembro de 2026, mas com cláusula de renovação por mais uma temporada, condicionada ao rendimento no próximo ano.

