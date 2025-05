Como João Lucas pode aproveitar a oportunidade no Grêmio

João Lucas fez 11 jogos pelo Grêmio na temporada. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O primeiro reforço de 2025 do Grêmio está prestes a ter uma nova oportunidade no clube. Com a lesão de Igor Serrote, e a dúvida sobre a condição física de João Pedro, João Lucas poderá ser o titular da lateral-direito para o jogo deste sábado (17), no Morumbi. Sem empolgar nas chances recebidas neste ano, o ex-lateral do Juventude poderá ser a opção escolhida por Mano Menezes para a partida contra o São Paulo.

Uma operação financeira foi montada pelo Grêmio para comprar o jogador junto ao Santos. O preço ficou definido em R$ 11 milhões na época da contratação. Mas o Tricolor usou R$ 5,7 milhões da ida de Thaciano para o clube paulista, além de abater mais R$ 3,6 milhões pela venda de Guilherme. Então, no final, o clube gaúcho pagou "apenas" R$ 1,7 milhão por João Lucas.

Ao todo, o lateral teve 11 jogos em campo pelo Grêmio. Os números, no entanto, não impressionam. Ele foi utilizado por 590 minutos apenas, com um gol marcado e uma expulsão.

As características do jogador

ZH conversou com técnicos que trabalharam com João Lucas, nos últimos anos. A mesma definição foi citada para definir as características do atleta. João é um lateral de muita força, em estilo de jogo semelhante ao de João Pedro. Alguém que leva a bola ao ataque mais pela vantagem física do que técnica. E apesar do estilo ofensivo, não tem a característica de fazer jogadas na linha de fundo.

Seu estilo é mais de busca pela tabela e infiltração do que a tentativa pelo cruzamento longo. E que também apresenta boa marcação em duelos diretos contra os atacantes, mesmo que ainda tenha dificuldades em fazer a recomposição em linha com os demais defensores.

Histórico no Juventude

De acordo com o repórter Eduardo Costa, repórter do Pioneiro e da Rádio Gaúcha Serra, João Lucas fez uma boa temporada com o Juventude no ano passado, sendo titular absoluto do time.

— No período que vestiu a camisa alviverde, demonstrou ser um lateral de força e com um bom desempenho no duelo um pra um. Teve uma evolução durante o ano no quesito acabamento dos cruzamentos, algo que tinha certa dificuldade. É um lateral construtor, que pode evoluir, se tiver confiança e sequência — explica.

Serrote e João Pedro

Como Igor Serrote ficará afastado nas próximas semanas após ter sido submetido a cirurgia para corrigir a fratura sofrida em seu pulso esquerdo, a comissão técnica terá que avaliar quem será o dono da posição.

João Pedro realizou exames de imagem na última quarta-feira. Os testes não indicaram lesão no local, mas o jogador explicou após o empate com o Godoy Cruz que pediu para deixar o campo por conta das dores.

— Eu não gosto de sair de jogo nenhum. Eu treino mesmo com dor. Acredito que alguma coisinha vai ter, pela questão de eu ter que ter saído do jogo, de não estar aguentando. Então, esperar amanhã pra ver mesmo — explicou o lateral.

Adversário de sábado

Uma curiosidade para o jogo no Morumbi é que João Lucas encontrará adversários conhecidos da torcida gremista. Caso esteja recuperado de uma pancada sofrida na cabeça, Wendell será o titular da lateral-esquerda da equipe paulista. Outro jogador que fará confronto direto contra o lateral gremista é Ferreira.