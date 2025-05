Como é o contrato do atacante Alysson, promessa do Grêmio

Alysson fez sua estreia pelo Grêmio diante do Flamengo, na terceira rodada do Brasileirão. Duda Fortes / Agencia RBS

Aos 19 anos, Alysson deve ser a grande atração na escalação do Grêmio que enfrenta o Atlético Grau-PER, na quarta-feira (7), pela Sul-Americana. O atacante será titular na vaga de Edenilson, que sente dores musculares.

O jovem foi promovido ao grupo principal do Grêmio na segunda-feira (5). A oficialização do novo passo na carreira foi muito comemorada pelo jogador, mas não gerou valorização salarial imediata.

Os gatilhos de bonificação do contrato de Alysson com o Grêmio são relativos ao desempenho dentro de campo, como número de minutos jogados, por exemplo.

Cautela no lançamento do jovem

Caso atinja as metas, o jogador receberá aumentos graduais pré-estabelecidos em seu salário. Também por isso, as oportunidades dadas pelo técnico Mano Menezes geram expectativa.

Aliás, o treinador gremista só não deu mais oportunidades antes por uma cautela com o jovem, que retornava de lesão. Em janeiro, o atacante sofreu uma ruptura em alça de balde do menisco medial do joelho direito durante o jogo contra o Goiás, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Multa de milhões

Alysson tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2028. Atualmente, a multa rescisória está estipulada em 60 milhões de euros (R$ 388 milhões).

Natural de Apucarana, no interior do Paraná, Alysson integra as categorias de base do Grêmio desde os 9 anos de idade. No dia em que foi promovido ao grupo profissional, o jovem completou 19 anos.