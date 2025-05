Comentaristas de arbitragem apontam erro no gol anulado do Grêmio contra o CSA

Árbitro Matheus Candançan anulou o gol de Aravena, que levaria o confronto para os pênaltis. Duda Fortes / Agencia RBS

A eliminação do Grêmio para o CSA na Copa do Brasil rendeu críticas à arbitragem de Matheus Candançan. Além dos comentários de atletas e dirigentes da equipe, especialistas de arbitragem reclamaram da marcação do árbitro, que anulou o gol de Aravena, marcado aos 43 minutos da etapa final.

Paulo César de Oliveira

No programa Troca de Passes, do SporTV, o comentarista de arbitragem Paulo César de Oliveira disse que o juiz errou na marcação e que não houve falta de Kannemman antes da finalização de Aravena.

— Repara que o Kannemann está sendo acossado pelo Silas, o número 7. Olha só, o Kannemann vem ali disputando o espaço, sofrendo uma carga do Silas e olha só a movimentação desse jogador que afasta e vai lá onde o Kannemann está indo. Esse contato que tem do Kannemann é porque ele está se movimentando, e quem dá o passo para trás ali sem estar vendo o Kannemann é o Igor Bahia. Essa movimentação na área é absolutamente normal — destacou Paulo César de Oliveira.

Renata Ruel

Para a comentarista de arbitragem da ESPN, Renata Ruel, o gol também não deveria ter sido anulado. Ela explica que o contato do zagueiro gremista no jogador do CSA é normal, não sendo o suficiente para ser marcada uma falta.

— Eu vejo sim uma trombada ali, mas uma trombada de jogo. E quem acaba atingindo o braço no rosto do companheiro, do jogador do CSA, é o próprio companheiro de equipe dele. Eu não vejo infração nenhuma. A disputa para mim ali é normal. Eu não vejo uma disputa faltosa do jogador do Grêmio em momento algum. Aí nessa disputa de um correr atrás do outro, o próprio jogador do CSA acaba atingindo o companheiro de equipe dele — afirmou Renata Ruel.

Diori Vasconcelos

Já o comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos, seguiu a mesma linha dos outros colegas citados. Ele acredita que o toque de Kannemann no adversário foi ocasionado por outro jogador do CSA, que faz uma carga no zagueiro gremista.

— O camisa 7 do CSA, que é o Silas, ele está disputando espaço com o Kannemann. Ele meio que faz uma pressão no Kannemann, e o Kannemann se choca com outro jogador do CSA, que é o camisa 19, e os dois desabam no gramado. Não houve a falta, a falta é inexistente — explicou Diori Vasconcelos.

Posicionamento do clube

Após o apito final, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, revelou que o clube irá à CBF para exigir explicações sobre marcações em partidas recentes. Na visão da diretoria e de atletas, a equipe vem sendo prejudicada há algumas rodadas.

Assista aos melhores momentos