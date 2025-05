Com volta de Arezo, Grêmio divulga relacionados para enfrentar o Santos

O Grêmio divulgou no início da tarde deste domingo (4) a lista de relacionados para enfrentar o Santos , pela sétima rodada do Brasileirão, a partir das 16h, na Arena. A principal novidade é o retorno de centroavante Arezo, recuperado de um desconforto muscular que o afastou das últimas partidas .

A última vez que o uruguaio entrou em campo foi contra o Mirassol, no dia 16 de abril. Portanto, pelo tempo de parada, a tendência é que inicie no banco de reservas.

O jogo contra o Santos é um duelo direto na briga contra a zona de rebaixamento. Enquanto o Tricolor ocupa o 18° lugar, com cinco pontos, o clube paulista aparece uma posição abaixo, com um ponto a menos.

Confira os relacionados do Grêmio:

