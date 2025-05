Com três mudanças, Grêmio está escalado para enfrentar o Santos pelo Brasileirão

Wagner Leonardo retorna ao time titular do Grêmio. Caroline Motta / Gremio

O Grêmio está escalado para enfrentar o Santos, neste domingo (4), às 16h, na Arena, pela sétima rodada do Brasileirão. Precisando de bom resultado, o técnico Mano Menezes promoveu três mudanças no time titular na comparação com a escalação do meio da semana, na derrota para o CSA, pela Copa do Brasil.

O zagueiro Wagner Leonardo retorna ao time titular, formando dupla com Jemerson. Ainda no sistema defensivo, Igor Serrote será o lateral-direito, no lugar de João Pedro.

A terceira mudanças é na armação do Tricolor. Monsalve vai para o banco de reservas, e Cristaldo será o titular contra o Santos.

O Grêmio está escalado com: Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Cuéllar, Edenilson e Cristaldo; Cristian Olivera e Braithwaite.

No banco, as opções são: Grando, João Lucas, João Pedro, Viery, Kannemann, Lucas Esteves, Camilo, Nathan, Monsalve, Alysson, Arezo e André Henrique.