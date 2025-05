Com três mudanças, Grêmio está escalado para decidir vaga na Copa do Brasil

Em busca da vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil , o Grêmio está escalado para e nfrentar o CSA pela terceira fase da competição.

Kannemann, Ronald e Amuzu entraram na equipe , enquanto Jemerson, João Pedro e Aravena perderam os lugares no time titular.

Assim, o time está escalado com Volpi; Dodi, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Villasanti e Ronald; Amuzu, Monsalve e Cristan Oliveira; Braithwaite.

No banco, Mano Menezes tem à disposição Gabriel Grando, João Pedro, Lucas Esteves, Jemerson, Viery, Camilo, Nathan, Aravena, Alysson, André Henrique, Arezo e Pavon.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.