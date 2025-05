Com retorno no meio e surpresa no ataque, Grêmio está escalado para enfrentar o São Paulo

O Grêmio está escalado para enfrentar o São Paulo , na noite deste sábado (17). E as principais novidades estão no meio-campo: Monsalve e Villasanti retornam ao time titular.

Na última partida pelo Brasileirão, no empate em 1 a 1 com o Bragantino, o time foi a campo com Nathan no setor. A formação teve Monsalve no segundo tempo, e o time rendeu mais. Já Villasanti retorna de lesão e, consequentemente, ao time titular.