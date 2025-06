Com retorno de titulares e sem Amuzu, Grêmio divulga relacionados para enfrentar o Juventude

Centroavante Braithwaite havia sido preservado contra o Sportivo Luqueño pela Copa Sul-Americana. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Ao mesmo tempo em que iniciou a viagem rumo a Caxias do Sul, o Grêmio divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Juventude. Conforme antecipado pela reportagem de Zero Hora, a ausência é o atacante Amuzu, que ficou de fora do treino neste sábado (31) por estar se recuperando de uma gastroenterite.

Por outro lado, o técnico Mano Menezes volta a contar com os titulares que haviam sido preservados diante do Sportivo Luqueño pela Copa Sul-Americana. Entre eles, o goleiro Tiago Volpi e o centroavante Braithwaite.

A dúvida na escalação gremista se dá na lateral direita, onde todos os jogadores da função estão entregues ao departamento médico. Assim, resta a improvisação do volante Ronald ou do zagueiro Gustavo Martins.

O Tricolor enfrentará o Juventude pela 11ª rodada do Brasileirão, a partir das 16h de domingo (1º), no Estádio Alfredo Jaconi, com: Volpi; Ronald (Gustavo Martins), Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti, Cristian Olivera, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.

Relacionados do Grêmio

Goleiros : Gabriel Grando, Jorge e Tiago Volpi

: Gabriel Grando, Jorge e Tiago Volpi Laterais : Lucas Esteves e Marlon

: Lucas Esteves e Marlon Zagueiros : Gustavo Martins, Jemerson, Kannemann, Viery e Wagner Leonardo

: Gustavo Martins, Jemerson, Kannemann, Viery e Wagner Leonardo Volantes : Camilo, Dodi, Ronald e Villasanti

: Camilo, Dodi, Ronald e Villasanti Meias : Cristaldo, Nathan e Riquelme

: Cristaldo, Nathan e Riquelme Atacantes: Alysson Edward, André Henrique, Aravena, Arezo, Braithwaite, Cristian Olivera e Jardiel