Com problemas na lateral direita do Grêmio, Mano aponta improvisação: "Com o Ronald, ou com o Gustavo Martins"

Mano terá que pensar em alternativas na lateral do Grêmio. Duda Fortes / Agencia RBS

O técnico Mano Menezes vem tendo baixas na lateral direita do Grêmio nos últimos jogos.

Pensando nas próximas partidas, antes da parada do Mundial de Clubes, o treinador terá que pensar em alternativas, e duas delas foram ditas pelo treinador durante a entrevista coletiva.

— O João Pedro sofreu uma pequena fratura, que vai afastá-lo por um tempo maior. Teremos o Igor Serrote, em que a questão é mais simples, mas depois da parada do Mundial. O João Lucas também. Faremos os jogos próximos com o Ronald, ou com o Gustavo Martins — disse.

Improvisação no setor

Ambos atuaram na função durante a partida contra o Bahia. Ronald entrou no lugar de João Pedro, e na segunda etapa Gustavo Martins foi colocado em campo, indo para a lateral e passando o companheiro para o meio de campo.

Em ambos os casos, a ideia de Mano Menezes é fazer uma mudança tática e dar mais liberdade para Marlon, pela esquerda.

— Nos dois casos, nós seguramos mais o lateral, para fazer linha de três e soltar o Marlon. Tivemos problemas no início, mas quando estivemos melhores posicionados, dificilmente o Bahia, mesmo com o volume que teve, entrou no nosso sistema defensivo. Ambos têm a capacidade de fazer bem e vamos trabalhar com eles — explicou.

Outras opções

Ainda há outras opções que podem ser testadas até a parada para o Mundial, que será após o jogo contra o Corinthians, no dia 12 de junho.

Mano Menezes também foi questionado sobre a utilização de algum lateral da base gremista na função.

— Temos bons jogadores para fazer o papel de ala pela direita, como o Kike e o Pavon. Importante é passar deste momento e confiar em todos. Com a base eu vou confiar no Felipão, ele que está acompanhando.

O próximo jogo do Grêmio será na quinta-feira (29), contra o Sportivo Luqueño, do Paraguai, na Arena, pela Copa Sul-Americana.