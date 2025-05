Com polêmica de arbitragem, Grêmio empata com o CSA na Arena e está eliminado da Copa do Brasil

O Grêmio acrescentou um novo vexame ao seu 2025. O Tricolor foi eliminado na Copa do Brasil por um adversário da Série C. Na noite desta terça-feira (20), na Arena, o time de Mano Menezes empatou em 0 a 0 contra o rival alagoano.

Após a derrota por 3 a 2 na partida de ida, não foi possível reverter a vantagem dos adversários. No final, um gol de Aravena que poderia levar a disputa para os pênaltis foi anulado pela arbitragem.

O Grêmio teve uma campanha na Copa do Brasil 2025 sem vitórias contra um adversário sem divisão (São Raimundo), um da Série B (Athletic) e os alagoanos.

Mano escolheu escalar o Grêmio com Cristian Olivera, Amuzu, Monsalve e Braithwaite para buscar os gols da classificação às oitavas de final. As surpresas, no entanto, ficaram na composição do sistema defensivo. João Pedro ficou no banco e Ronald foi lateral-direito. Outra novidade foi Kannemann e Wagner Leonardo juntos.

Precisando marcar, o Tricolor teve a posse de bola e volume desde o início da partida. Mas como costuma acontecer em jogos deste tipo, com a necessidade de reverter uma desvantagem no placar, a pressa em buscar o primeiro gol foi o grande pecado gremista na metade inicial do jogo.

Com todo o CSA posicionado na defesa, muitas vezes a escolha dos jogadores gremistas foi simplificar e apostar em cruzamentos ou apressar um passe e perder uma oportunidade de construir uma chance de gol.

A primeira finalização da noite do Grêmio saiu de uma tabela. Monsalve fez o pivô na entrada da área e tocou para a finalização de Villasanti. Gabriel Félix fez a defesa aos seis minutos.

Sem encontrar espaços, o Grêmio começou a apostar cada vez mais em cruzamentos. Em uma dessas oportunidades, o CSA quase fez um gol contra. Amuzu lançou a bola na área. Um desvio de um defensor do CSA exigiu que Gabriel Félix fizesse defesa acrobática aos 22 minutos.

Sem muito sucesso nos lançamentos na área, outra combinação pelo meio da área rendeu oportunidade. Cristian Olivera tabelou com Villasanti, recebeu na área e chutou em cima de Félix. Marlon também forçou boa intervenção do goleiro do CSA em chute de fora da área.

Nos acréscimos, Braithwaite recebeu de Kike e chutou em cima de Gabriel Félix. Mas foi de Monsalve a grande oportunidade da primeira etapa de marcar. Ronald brigou para recuperar um cruzamento. O colombiano pegou o rebote e mandou um chute que acertou a trave.

Segundo tempo

O início do segundo tempo começou com o CSA tentando segurar um pouco mais a bola. A lista de dificuldades também aumentou aos nove minutos. Monsalve sentiu dores na coxa direita e foi substituído por Arezo.

Braithwaite tentou abrir o placar em chute de fora da área, aos 13 minutos, mas Gabriel Félix fez outra boa defesa. Mano fez outras duas trocas. Aravena e Alysson Edward entraram nos lugares de Amuzu e Cristian Olivera.

O Grêmio ficou ainda mais ofensivo aos 32 minutos. Pavon entrou no lugar de Ronald. Lucas Esteves substituiu Marlon. Mas a única jogada efetiva seguiu levantar a bola na área. Arezo tentou aos 35, mas a bola acabou desviada.

O uruguaio quase marcou aos 39. Pavon levantou a bola na área e o centroavante finalizou de primeira. Gabriel Félix conseguiu direcionar a bola para a linha de fundo e salvou o CSA.

Após cobrança de escanteio, Aravena marcou após bate e rebate na área. Arezo chutou em cima do goleiro do CSA e o chileno fez no rebote. O lance aos 43 minutos foi analisado pelo VAR, por conta de falta de Kannemann. Após muita confusão e a expulsão de Arezo, o gol foi anulado.

Sem conseguir marcar um gol que levaria o time para a disputa por pênaltis, o Grêmio terminou a noite fora da Copa do Brasil, com direito à confusão e à reclamação da arbitragem.

Análise do gol anulado no final da partida

Aos 43 minutos da etapa final, Aravena marcou um gol após rebote do goleiro em lance de escanteio, que levaria o confronto para as penalidades. Contudo, o assistente de arbitragem assinalou uma falta na origem da jogada.

O árbitro da partida foi ao VAR para conferir o lance, mas manteve a decisão do campo, de anular o gol. A justificativa seria uma falta de Kannemann, pelo alto. O comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos, discordou da decisão:

— O camisa 7 do CSA, que é o Silas, ele está disputando espaço com o Kannemann. Ele meio que faz uma pressão no Kannemann, e o Kannemann se choca com outro jogador do CSA, que é o camisa 19, e os dois desabam no gramado. Não houve a falta, a falta é inexistente.

Súmula do jogo

A súmula do árbitro Matheus Candançan detalhou o cenário hostilidade direcionadas à equipe de arbitragem. mO documento descreveu as ofensas e ações de dirigentes e um jogador gremista, exaltados pela anulação de um gol que poderia ter levado a decisão para os pênaltis.

Copa do Brasil —3ª fase — 20/5/2025

Grêmio (0)

Tiago Volpi; Ronald (Pavon, 32'/2ºT) , Kannemann, Wagner Leonardo e Marlon (Lucas Esteves, 32'/2ºT); Villasanti, Dodi, Cristian Olivera (Alysson Edward, 20'/2ºT), Monsalve (Arezo, 9'/2ºT) e Amuzu (Aravena, 20'/2ºT); Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

CSA(0)

Gabriel Félix; Felipe Albuquerque (Luiz Gustavo, 16'/2ºT), Betão, Islan e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola (Marcão, 42'/2ºT) e Elias; Daniel Baianinho (Marcelinho, INT), Guilherme Cachoeira (Vander, 32'/2ºT) e Tiago Marques (Igor Bahia, 16'/2ºT). Técnico: Higo Magalhães.

CARTÕES AMARELOS: Marlon e Kannemann (G); Daniel Baianinho, Enzo, Luiz Gustavo (C)

CARTÕES VERMELHOS: Arezo (G)

ARBITRAGEM: Matheus Delgado Candancan, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Raphael de Albuquerque Lima

PÚBLICO: 13.164 (12.961 pagantes)

RENDA: R$ 702.718,00

LOCAL: Arena do Grêmio

Próximo jogo

Domingo, 25/5 — 11h

Grêmio x Bahia

Arena do Grêmio — Brasileirão (10ª rodada)