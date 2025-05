De virada, o Grêmio perdeu para o São Paulo no Morumbi. Na noite deste sábado (17), e com muita reclamação gremista por um pênalti marcado para os donos da casa, o Tricolor levou o 2 a 1 após abrir o placar com Aravena no primeiro tempo. Arboleda e André Silva fizeram os gols da equipe paulista.

A derrota empurra novamente a equipe gaúcha para o Z-4. Com nove pontos, após nove rodadas, o clube se prepara para decidir seu futuro na Copa do Brasil na próxima terça-feira na Arena.

Sem Mano Menezes, que retornou a Porto Alegre por conta do acidente que vitimou familiares, Sidnei Lobo comandou o Grêmio no Morumbi. A escalação teve João Pedro confirmado no lado direito e Marlon na lateral esquerda.

A surpresa ficou por conta da entrada de Villasanti e o ingresso de Aravena no lado esquerdo de ataque. Na vaga de Kike Olivera, baixa por gastroenterite, Alysson começou pela ponta direita.

Aposta na velocidade

A estratégia do Grêmio ficou evidente desde os primeiros instantes da partida. A ideia era usar a velocidade de Aravena e de Alysson para contratacar. E fazer o possível com o restante dos jogadores para suportar as investidas do São Paulo. O problema, algo repetido em quase todos os jogos de 2025, foi a dificuldade de deixar o São Paulo longe do gol de Volpi.

Os donos da casa tiveram sua primeira finalização com apenas 10 segundos. André Silva ganhou bola vinda do alto na intermediária e arriscou o chute. A bola passou próxima ao gol do Grêmio.

De dentro da pequena área, o centroavante do São Paulo perdeu duas vezes em sequência. André Silva recebeu cruzamento de Oscar, ganhou inicialmente da marcação e teve duas vezes o chute bloqueado por Wagner Leonardo. O São Paulo tinha a bola, criava até chegar perto do gol de Volpi, mas não conseguia bater a marcação.

Na primeira finalização do Grêmio na noite, o gol aconteceu em um contra-ataque após cobrança de escanteio. Aravena brigou, Monsalve lançou e o chileno disparou sem marcação de antes do meio de campo. Ao entrar na área, o jogador chutou de pé esquerdo cruzado para vencer Rafael: 1 a 0 aos 36 minutos da primeira etapa.

O gol equilibrou mais a diferença técnica entre os times. Mais nervosa, a equipe da casa passou a cometer erros e não pressionar com tanta ênfase.

O São Paulo teve uma última chance aos 42 minutos. Enzo Dias ganhou de Alysson, após cruzamento de Oscar. A bola sobrou para Luciano, mas a finalização do atacante não ganhou velocidade e Volpi fez a defesa sem maiores dificuldades.

O primeiro tempo terminou com reclamações de Zubeldia pedindo mais tempo de acréscimo.

São Paulo vira no segundo tempo

O problema da estratégia do Grêmio deu as caras no começo da segunda etapa. Logo aos três minutos, o São Paulo empatou. Enzo Díaz lançou a bola na área: Arboleda ganhou de Wagner Leonardo e cabeceou sem chances para Tiago Volpi.

Sidnei Lobo esperou até os 16 minutos para mexer no time. Mas fez três trocas de uma só vez. Saíram João Pedro, Villasanti e Alysson. Ronald, Camilo e Pavon entraram.

Na primeira ação da equipe com as trocas, o Grêmio chegou com perigo. Braithwaite e Monsalve tentaram uma tabela na entrada da área, mas Arboleda interceptou.

Os espaços na defesa gremista seguiram aparecendo. Completamente livre, Oscar desperdiçou uma chance de dentro da área. O chute do meia foi defendido por Volpi.

Para renovar o fôlego do ataque, Sidnei Lobo trocou Aravena por Amuzu. A primeira participação do belga quase rendeu o segundo gol. O atacante recebeu no campo de defesa, avançou e encontrou bom passe para Marlon. O chute do lateral foi defendido por Rafael, aos 30 minutos de partida.

Pênalti polêmico no final decide o jogo

Uma confusão se formou em campo após a arbitragem marcar pênalti de Camilo em Luciano. O lance foi revisado no VAR, o Grêmio pedia falta de Arboleda em Jemerson na origem da jogada, mas a marcação original foi confirmada. André Silva converteu a cobrança aos 39 minutos.

Arezo entrou logo após o gol sofrido. Monsalve saiu de campo. No último lance do jogo, o uruguaio escorou de cabeça e Wagner Leonardo perdeu a chance de empatar.

Um fim esperado para um time que abriu mão de atacar nos outros 90 minutos de jogo e agora terá ainda mais pressão antes da decisão de vaga na Copa do Brasil na próxima terça-feira, contra o CSA, na Arena.

Será preciso vencer os alagoanos por dois gols de diferença para avançar às oitavas, ou vitória simples e decidir a vaga nos pênaltis.

Análise do pênalti

O analista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos, afirmou que o contato foi insuficiente para que a infração fosse assinalada.

— Tem o contato? Tem o contato. Mas não vejo isso justificando a forma como o Luciano cai. É uma questão interpretativa. Mas, para mim, não houve pênalti — apontou.

Além disso, Diori analisa que houve falta em Jemerson na origem da jogada:

— Ele acerta com o cotovelo no rosto do Jemerson. E a falta na origem invalida qualquer situação posterior.

Conforme o repórter Saimon Bianchini, da Rádio Gaúcha, o árbitro justificou aos jogadores do Grêmio em campo que a falta não poderia ser marcada após análise na cabine do VAR porque o lance tinha outra origem.

BRASILEIRÃO — 9ª RODADA — 17/5/2025

SÃO PAULO (2)

Rafael; Ferraresi, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Marcos Antônio (Pablo Maia, 8'/1ºT, depois Lucca, INT), Alisson e Oscar (Bobadilla, 48'/2ºT); Lucas Ferreira (Cedric, 42'/2ºT), André Silva e Luciano.

Técnico: Luis Zubeldía

GRÊMIO (1)

Tiago Volpi; João Pedro (Ronald, 16'/2ºT), Jemerson, Wagner Leonardo, Marlon; Dodi, Villasanti (Camilo, 16'/2ºT), Alysson (Pavon, 16'/2ºT), Monsalve (Arezo, 40'/2ºT) e Aravena (Amuzu, 27'/2ºT); Braithwaite.

Técnico: Sidinei Lobo (auxiliar)

GOLS: Aravena (G) aos 36min do 1º tempo; Arboleda (S), aos 3min, e André Silva (S) aos 40 min do 2º tempo;

CARTÕES AMARELOS: Pablo Maia, Luciano, Zubeldía, Oscar e Rafael (S); Villasanti, Jemerson, Dodi, Volpi (G);

ARBITRAGEM: Rodrigo de Lima (PE), auxiliado Victor Hugo dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE); VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ);

PÚBLICO: 34.579;

RENDA: R$ 1.713.422,00;

LOCAL: Morumbi, em São Paulo.