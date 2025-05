Com novidade, Mano Menezes testa formação do Grêmio para o jogo contra o Luqueño

Mano conversa com o lateral Lucas Esteves. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Mano Menezes prepara uma escalação alternativa do Grêmio para o jogo contra o Sportivo Luqueño-PAR, pela Sul-Americana. No treinamento desta terça-feira (27), o treinador deu indícios do quem pretende colocar em campo contra os paraguaios. Na atividade, a novidade ficou por conta do jovem Bernardo Zortea.

Os titulares Volpi, Ronald, Dodi, Cristaldo e Braithwaite podem ser escalados no compromisso válido pela última rodada da fase de grupos da competição continental. O zagueiro Kannemann será preservado. Seu companheiro de zaga, Wagner Leonardo, também pode não atuar.

A novidade pode ficar por conta da presença do jovem Zortea. O volante foi testado ao lado de Dodi no meio-campo. Aos 18 anos, Zortea já foi relacionado para jogos do elenco principal. Ele ficou no banco na partida contra o Atlético Grau, no Peru.

Uma possibilidade de escalação do Grêmio tem: Volpi; Ronald, Jemerson, Viery e Lucas Esteves; Dodi, Zortea e Cristaldo; Alysson, Pavon e Braithwaite.

Mano Menezes vai definir a escalação do Grêmio na manhã desta quarta-feira (27), no CT Luiz Carvalho. A partida contra o Sportivo Luqueño vai ocorrer nesta quinta-feira (29), às 19h, na Arena. O Tricolor é o segundo colocado no Grupo D da Sul-Americana.