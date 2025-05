Com duas novidades, Grêmio está escalado para enfrentar o Bahia

O Grêmio volta a campo neste domingo (25), às 11h, pela 10ª rodada do Brasileirão . O jogo contra o Bahia será o primeiro após a eliminação na Copa do Brasil, na última terça-feira (20).

Para este duelo, o técnico Mano Menezes promoveu duas alterações em relação ao time que havia enfrentado o CSA. O meia Cristaldo e o lateral-direito João Pedro começam entre os titulares, com Ronald e Monsalve perdendo as posições.

O Grêmio está escalado com: Tiago Volpi; João Pedro, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti, Cristaldo; Cristian Olivera, Amuzu e Braithwaite.

No banco de reservas, ficam à disposição: Gabriel Grando, Pavon, Nathan, Camilo, Aravena, Arezo, Lucas Esteves, Ronald, Luan Cândido, Viery, Alysson e Gustavo Martins.

