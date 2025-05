Com baixa importante e três retornos, Grêmio divulga relacionados para jogo contra o São Paulo

Um dia antes da partida, o Grêmio divulgou os relacionados pra o duelo contra o São Paulo , no Morumbi, neste sábado (17), pelo Brasileirão. A lista conta com um importante desfalque e três retornos .

Com gastroenterite, Kike Oliveira não viajou com a delegação gremista. O destaque positivo fica para os retornos de Villasanti, Pavon e Cristaldo .

Mais baixas

Outras questões a se observar na lista são as ausências dos contestados Nathan Pescador e João Lucas. Este último sentiu desconforto nesta sexta (16) e a comissão técnica optou por sua preservação para evitar uma lesão.

No DM ainda estão: Edenilson, Cuéllar, Igor Serrote, Gustavo Martins e Rodrigo Ely. Substituído mais cedo no último jogo, com dores, João Pedro está à disposição de Mano Menezes.