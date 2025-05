Colunistas opinam: qual é a melhor posição em campo para Monsalve no Grêmio?

Na derrota por 3 a 2 para o CSA, na última quarta-feira (30), Monsalve atuou como uma espécie de ponta-esquerda Lucas Uebel/Grêmio

O colombiano Miguel Monsalve deve atuar em uma nova função no time do Grêmio de Mano Menezes. Como o treinador quer que agora o meia armador cumpra novas tarefas na marcação sem a bola, o colombiano está sendo aproveitado pelos lados do campo.

Na derrota por 3 a 2 para o CSA, na última quarta-feira (30), Monsalve atuou como uma espécie de ponta-esquerda, com Edenilson sendo o meia centralizado. Isso por que, no novo sistema de marcação por zona, Mano entende que o camisa 8 é mais efetivo na proteção do meio-campo.

Pensando nisso, Zero Hora perguntou aos seus colunistas: "qual é a melhor posição em campo para Monsalve no Grêmio?". Veja as opiniões abaixo.

Qual é a melhor posição em campo para Monsalve no Grêmio?

Diogo Olivier

Por dentro, aprendendo a marcar e se posicionar. Ele tem 20 anos. Se não puder aprender e se preparar para funções táticas essenciais do futebol profissional, então não pode ser jogador, por mais talento que tenha, e isso ele tem de sobra. É tarefa do técnico. Só dizer que não serve não adianta. Monsalve tem o mais difícil de achar: talento.

Leonardo Oliveira

Monsalve precisa jogar numa posição central, para fazer a bola chegar à frente. Tem bom passe, tem condução e tem força para chegar à frente.

Maurício Saraiva

Solto por dentro atrás do nove. Não vai ganhar consciência tática em dias, mas tem contribuição importante a dar em assistência e conclusão. Vale para Monsalve e para Cristaldo. O ideal seria que ambos soubessem jogar no modo defensivo. Por enquanto, é preciso montar um sistema para proteger esta deficiência dos dois meias.