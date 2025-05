"Coisas que estão acontecendo sempre", critica Arezo sobre gol anulado do Grêmio diante do CSA

Arezo entrou no segundo tempo e foi expulso aos 48 minutos após discutir com o árbitro. Renan Mattos / Agencia RBS

As críticas à arbitragem foram os temas mais levantados por jogadores e dirigentes do Grêmio após a eliminação para o CSA na Copa do Brasil, nesta terça-feira (20), na Arena. Eles reclamam do gol de Aravena, que foi anulado, aos 43 minutos do segundo tempo.

Entre os que falaram na zona mista, o atacante Arezo foi um dos que disparou contra o árbitro Matheus Candançan, que manteve a anulação após checar o lance no VAR.

— Primeiro, quero pedir desculpas para todo mundo. Mas estão acontecendo coisas que são muito evidentes. Em uma jogada em que eles se batem entre eles, nós terminamos fazendo o gol e ele (o árbitro) termina anulando tudo. Mas são coisas que estão acontecendo sempre aqui — disse Arezo, revoltado.

Enquanto falava, o uruguaio foi retirado da frente dos microfones por um funcionário do Grêmio.

Segundo o repórter José Alberto Andrade, a medida foi tomada, pois Arezo não poderia dar entrevistas na zona mista, já que foi expulso no fim do jogo, após discutir com o árbitro.