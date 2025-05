Cinco zagueiros brasileiros que o Grêmio pode contratar na janela de transferências

Grêmio deve investir na contratação de zagueiros na janela do meio do ano. Cesar Greco / Palmeiras / Divulgação / Alfredo Estrella / AFP

Em pouco menos de um mês, o Grêmio pode voltar ao mercado em busca de novas peças para o técnico Mano Menezes. A partir do dia 2 de junho, o Tricolor deve ir atrás de um zagueiro para fazer companhia a Jemerson, Wagner Leonardo, Kannemann e Gustavo Martins.

A tendência é que a direção gremista traga um defensor brasileiro. Ainda assim, monitora todo mercado em busca de mais um zagueiro.

Pensando nisso, Zero Hora lista cinco nomes que podem pintar no clube gaúcho.

Cinco zagueiros que o Grêmio pode contratar

Naves

Cesar Greco / Palmeiras/Divulgação

O jovem de 22 anos (completa 23 no dia 8 de maio) ganhou poucas oportunidades com Abel Ferreira na temporada — nove jogos no Paulistão e apenas um no Brasileiro.

Bom na saída com a bola e com facilidade no jogo aéreo (tem 1m86cm de altura), Naves joga mais pelo lado direito da defesa.

Luan

ALFREDO ESTRELLA / AFP

Aos 31 anos, Luan seria uma opção mais experiente para a zaga gremista. Ex-Palmeiras e Vasco, o jogador está no Toluca, do México, mesmo clube de onde veio o goleiro Tiago Volpi.

Trocou o time paulista pelo futebol mexicano. Já teve seu nome ligado ao Tricolor em outras janelas de transferências.

Willyan Rocha

O zagueiro Willyan Rocha está com 30 anos e atua pelo CSKA, da Rússia. O defensor brasileiro recebeu sondagens do Grêmio recentemente. Tem contrato com até junho de 2027.

Em 2017, Rocha passou pelo grupo de transição do Grêmio. Ele é consistente na defesa e costuma estar sempre bem posicionado. Sua altura também ajuda no jogo aéreo: 1m91cm.

Andrei Girotto

Volante de origem, o gaúcho de Bento Gonçalves tem atuado mais recuado no Al-Taawoun FC, da Arábia Saudita. Passou pelo Palmeiras no Brasil, mas ganhou experiência na Europa, quando jogou pelo Nantes, da França.

Nesta temporada, fez 39 partidas com a camisa do time saudita e tem dois gols.

Marlon

Formado na base do Fluminense, teve passagem pelo Shakhtar Donestk antes de retornar ao time carioca. Atualmente, defende o Los Angeles FC, com 12 partidas disputadas. A equipe norte-americana tem a opção de renovar por dois anos.