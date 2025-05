Cinco momentos do Grêmio na maratona de maio

Jogadores comemoram vitória contra o Santos. Duda Fortes / Agencia RBS

O mês de maio de 2025 foi um período de contrastes e de decepções para o Grêmio, comandado por Mano Menezes.

Embora o desempenho no Brasileirão tenha sido um respiro, a eliminação na Copa do Brasil e o encaminhamento para os playoffs da Sul-Americana geraram frustração na torcida.

A equipe demonstrou estar se recuperando defensivamente, mas a falta de poder de fogo em momentos cruciais custou caro nas copas.

Confira os cinco momentos marcantes da maratona de maio do Grêmio

O alento no Brasileirão

Braithwaite decidiu a vitória sobre o Bahia. Duda Fortes / Agencia RBS

O mês foi aberto com a vitória por 1 a 0 sobre o Santos. O resultado garantiu três pontos importantes e mostrou que, apesar dos problemas nas outras competições, o time de Mano Menezes conseguia ser competitivo e buscar vitórias na principal disputa nacional. Também na Arena e pelo mesmo placar, o Tricolor superou o Bahia e escapou da zona de rebaixamento.

Eliminação da Copa do Brasil

Ronald e Braithwaite lamentam eliminação na Copa do Brasil Renan Mattos / Agencia RBS

O momento mais amargo de maio foi o empate em 0 a 0 com o CSA pela Copa do Brasil, que resultou na eliminação do Grêmio do torneio. Considerada uma das principais vias para um título e uma importante fonte de receita, a saída precoce da competição foi uma grande decepção para as ambições tricolores. Como agravante, um gol anulado de Aravena gerou protestos veementes contra a arbitragem.

Empates frustrantes que deixam Grêmio nos playoffs

Grêmio de Alysson não conseguiu vencer o Godoy Cruz. Jefferson Botega / Agencia RBS

A campanha na Copa Sul-Americana também não trouxe o alívio esperado. Os empates 0 a 0 com o Atlético Grau fora de casa e 1 a 1 com o Godoy Cruz em Porto Alegre foram vistos como decepcionantes. Embora o time tenha mantido a invencibilidade, esses resultados mandaram o Grêmio para os playoffs da competição, exigindo mais dois jogos eliminatórios antes da fase de oitavas de final.

A marca de Mano Menezes

Treinador conseguiu estabilizar a defesa gremista. Duda Fortes / Agencia RBS

Maio de 2025 reforçou a identidade defensiva que Mano Menezes tenta imprimir ao Grêmio. A prova é de que a equipe terminou quatro partidas sem sofrer gols. No entanto, a incapacidade de balançar as redes em momentos decisivos, especialmente na Copa do Brasil e na Sul-Americana, deixou essa marca em xeque. A solidez na defesa, encaixando os canhotos Wagner Leonardo e Kannemann juntos, não foi suficiente para compensar a escassez de gols que culminou em eliminações e caminhos mais longos nas competições.

Público baixo na Arena

Cerca de 5 mil gremistas acompanharam o duelo com o Luqueño. Jefferson Botega / Agencia RBS

A performance irregular do Grêmio teve um reflexo direto nas arquibancadas da Arena. Os públicos baixos foram uma preocupação, evidenciando um certo afastamento da torcida diante dos resultados frustrantes. O ápice dessa baixa presença foi registrado no último jogo do mês, pela Copa Sul-Americana, quando apenas 5,4 mil torcedores compareceram ao duelo contra o Sportivo Luqueño.

Os jogos do Grêmio em maio

Grêmio 1x0 Santos (Brasileirão)

1x0 Santos (Brasileirão) Atlético Grau 0x0 Grêmio ( Copa Sul-Americana)

Copa Sul-Americana) Grêmio 1x1 Bragantino (Brasileirão)

1x1 Bragantino (Brasileirão) Grêmio 1x1 Godoy Cruz (Copa Sul-Americana)

1x1 Godoy Cruz (Copa Sul-Americana) São Paulo 2x1 Grêmio (Brasileirão)

(Brasileirão) Grêmio 0x0 CSA (Copa do Brasil)

0x0 CSA (Copa do Brasil) Grêmio 1x0 Bahia (Brasileirão)

1x0 Bahia (Brasileirão) Grêmio 1x0 Sportivo Luqueño (Copa Sul-Americana)