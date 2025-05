Matheus Magalhães pertence ao Braga e já externalizou o desejo de voltar ao Brasil. Patricia DE MELO MOREIRA / AFP

A instabilidade de Tiago Volpi e a provável venda de Gabriel Grando fazem o Grêmio se movimentar no mercado para contratar um novo goleiro.

O reforço na meta gremista pode vir em uma das janelas do meio do ano: a primeira, entre 2 e 10 de junho; e a segunda, entre 10 de julho e 2 de setembro.

Pensando nisso, Zero Hora elenca cinco goleiros que podem pintar no Tricolor:

Matheus Magalhães

Emprestado ao Ajax, Matheus Magalhães é sonho do Grêmio, pelo menos, desde o início do ano, com a saída de Marchesín. Na ocasião, o acordo não foi fechado e o clube acertou com Volpi — enquanto Matheus migrou para o time holandês, pelo qual disputou 11 jogos.

O jogador de 33 anos pertence ao Braga-POR — com vínculo até 2027 — e já manifestou seu interesse em retornar ao Brasil. Inclusive, conforme apurado por Zero Hora, o Tricolor já contatou o clube português para saber a situação do goleiro.

Marcelo Grohe

Pelo Grêmio, Grohe conquistou a Copa do Brasil, em 2016, e a Libertadores, em 2017. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação / Grêmio/Divulgação

Um nome que mexe na memória afetiva da torcida gremista. Campeão da Libertadores e da Copa do Brasil pelo Tricolor, Marcelo Grohe está com 38 anos e segue com boas atuações na Arábia Saudita.

Aos 38 anos, o goleiro tem contrato com Al-Kholood somente até o fim de junho. Por conta disso, além da afinidade e histórico com o Grêmio, uma negociação pode ser facilitada.

Matheus Mendes

Emprestado pelo Galo, Matheus Mendes é um dos grandes destaques do América-MG, vice estadual neste ano. Em 2024, pelo Atlético-MG, se destacou em partida contra o Inter, onde a plataforma de scout sofascore o avaliou como o melhor do jogo, com nota 8,8.

O goleiro de 26 anos se destaca pela sua estatura, com 1,97m de altura. Ele ainda passou pelo CSA, em 2020, e tem contrato com o Galo, clube que o formou, até final deste ano.

Neto

Com passagens por Juventus e Barcelona, Neto foi revelado pelo Athletico-PR. Juventus / Divulgação

Formado nas categorias de base do Athletico-PR, o goleiro teve boas passagens pelo Valencia-ESP e pela Fiorentina-ITA, com convocações para a Seleção. Também foi goleiro reserva de Juventus-ITA e Barcelona-ESP, sem muitas oportunidades.

Prestes a completar 36 anos, ele está emprestado ao Arsenal-ING pelo Bournemouth-ING. Seu contrato com o clube inglês vai até 2026. Um retorno ao futebol brasileiro poderia ser uma boa opção para a reta final de sua carreira.

Matheus Cunha

Opção mais nova da lista. Cria da base da equipe carioca, atualmente é reserva de Rossi na meta rubro-negra. Foi titular durante grande parte da temporada de 2023.

Prestes a completar 24 anos, já tem experiência em grandes clubes. Seu contrato vai até o final deste ano, em que, até aqui, atuou apenas quatro vezes. Uma vida ao Grêmio pode ser facilitada visto que ele provavelmente terá mais minutos em campo.