Células-tronco, novo diagnóstico e prazo para voltar: os bastidores da recuperação de Cuéllar no Grêmio 

Cuéllar não joga pelo Grêmio desde o dia 7 de maio. ERNESTO BENAVIDES / AFP

O volante Cuéllar está próximo de retornar ao time do Grêmio. O colombiano fez um tratamento com células-tronco e tem boas chances de atuar por alguns minutos na partida contra o Corinthians, no dia 12 de junho. Além disso, o clube fez um novo diagnóstico sobre as causas dos problemas musculares do atleta.

Conforme apurado por Zero Hora, a atual comissão técnica entende que a estreia do volante com a camisa tricolor, em janeiro, foi apressada, o que teria contribuído para as lesões do meio-campista.

Apresentado oficialmente no dia 20 de janeiro, com status de principal contratação da temporada, Cuéllar disputou a sua primeira partida apenas dez dias depois, contra o Monsoon, mesmo vindo de seis anos no futebol saudita, marcado por intensidade baixa e por poucos jogos por ano.

Pouco antes do acerto, ainda no início do ano, o Fluminense, então treinado por Mano Menezes, chegou a ter negociações avançadas com Cuéllar. À época, o treinador planejava submeter o colombiano a uma pré-temporada de quatro semanas antes de utilizá-lo nos jogos.

Sem atuar desde o empate com o Atlético Grau, no dia 7 de maio, por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda, o colombiano foi submetido a um tratamento com células-tronco para acelerar a cicatrização.

Vários jogadores lesionados do Grêmio foram submetidos a essa técnica, que consiste na retirada de células-tronco da medula óssea do próprio paciente seguida da aplicação das mesmas células no local da lesão, o que costuma reduzir o tempo de recuperação.

As aplicações ocorreram no Hospital Moinhos de Vento, instituição com a qual o Grêmio tem um contrato de parceria.