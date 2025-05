CBF reconhece dois erros e dois acertos em lances contestados pelo Grêmio

A reunião entre Grêmio e CBF desta quinta-feira (22) teve a arbitragem como tema central. E durante o encontro, os representantes do clube ouviram que dois dos lances reclamados pelo Tricolor foram assinalados de forma equivocada pelos árbitros. Duas decisões foram referendadas na reunião com Rodrigo Cintra, presidente da comissão de arbitragem, e outros integrantes do grupo.