CBF divulga áudio do VAR no pênalti marcado para o Grêmio contra o Bahia

Braithwaite é derrubado por Marcos Felipe em lance que originou o pênalti para o Grêmio. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio venceu o Bahia por 1 a 0, neste domingo (25), na Arena, pela 10ª rodada do Brasileirão. O gol da vitória foi marcado por Braithwaite, em cobrança de pênalti no segundo tempo. O lance que levou à penalidade gerou polêmica e foi revisado pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo, que depois de assistir ao vídeo da jogada manteve sua decisão.

Após a partida, a Comissão de Arbitragem da CBF divulgou o áudio da revisão do lance. Na avaliação de Bruno Arleu, houve ação imprudente do goleiro ao tentar bloquear a jogada (ouça na íntegra aqui).

— O Marcos Felipe sai na jogada e o cotovelo pega no pé do Braithwaite. Apesar de tentar se recolher, tanto o corpo quanto o cotovelo pegam no pé. Tiro penal, sem cartão — disse o árbitro.

Durante a revisão, a equipe do VAR explicou porque chamou o árbitro para rever o lance:

— Perfeito. A gente trouxe você para interpretar exatamente porque você falou que é um tapa, e estamos mostrando que não é um tapa. Ele encosta no pé no movimento — afirmou Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira, responsável pelo VAR.

Lance com Kannemann também foi revisado

Na mesma jogada, também foi revisada uma possível falta de Kannemann sobre Everton Ribeiro no início do lance ofensivo do Grêmio. Bruno também descartou infração.

— O Everton dá o drible, o Kannemann coloca o corpo e tira, e o Everton já cai. Não há impacto na ação do Kannemann para derrubar o Everton — afirmou Arleu.

Com a confirmação do pênalti, Braithwaite cobrou e garantiu a vitória gremista. O resultado tirou o Tricolor da zona de rebaixamento do Brasileirão.