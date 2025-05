CBF divulga áudio do VAR em lance de pênalti marcado para o São Paulo contra o Grêmio

Árbitro Rodrigo Pereira de Lima assinalou pênalti de Camilo em Luciano no segundo tempo do jogo. Rubens Chiri e Paulo Pinto / São Paulo/Divulgação

A CBF divulgou, no início da madrugada deste domingo (18), o áudio do VAR no lance do pênalti marcado para o São Paulo contra o Grêmio, na derrota por 2 a 1, na noite deste sábado (17).

O lance, aos 32 minutos do segundo tempo, foi determinante para o resultado da partida. Na ocasião, o árbitro de campo, Rodrigo Pereira de Lima, assinalou pênalti de Camilo em Luciano, após falta dentro da área.

Mas a polêmica começa antes. Na origem da jogada, após cobrança de escanteio, o braço de Arboleda atinge o rosto de Jemerson. O árbitro não vê o contato e, após revisão na cabine do VAR, o árbitro entendeu que houve uma nova origem de jogada. Assim, a decisão do campo prevaleceu.

No áudio, é possível ouvir a conversa do árbitro da cabine com o responsável pelo VAR, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Para ele, tanto o pênalti quanto a falta são claros (ouça o áudio na íntegra aqui).

No entanto, também é possível constatar que o árbitro de campo não viu o contato de Arboleda com Jemerson.

— A falta é clara, ele deixa o braço. Tem um braço que você não vê no campo — afirma o árbitro de vídeo.

Árbitro de campo e VAR não conseguem chegar a uma conclusão imediata sobre a origem da jogada. O árbitro de campo volta a perguntar sobre o lance, e recebe a resposta do árbitro de vídeo:

— Pra nós, teve uma "limpada". Mas você avalia.

O áudio divulgado pela CBF tem 4 minutos e 48 segundos. Este foi o tempo em que o jogo ficou parado até a confirmação do pênalti.

Na opinião do comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos, dois erros foram cometidos no lance. Tanto a decisão pela não marcação da falta quanto o pênalti marcado foram equivocados.