CBF divulga áudio do VAR em lance de gol anulado do Grêmio contra o CSA

Candançam foi alvo de protestos dos jogadores do Grêmio. Duda Fortes / Agencia RBS

O empate em 0 a 0 entre Grêmio e CSA, que marcou a eliminação do Tricolor na Copa do Brasil, teve um gol anulado aos 43 minutos do segundo tempo que foi motivo de polêmica.

Na reta final da partida, Aravena balançou as redes após um cruzamento na área ser desviado. O gol daria o empate no placar agregado ao Grêmio e levaria a decisão para os pênaltis.

No entanto, o lance foi anulado pelo árbitro Matheus Candançan, que marcou uma falta de Kannemann na disputa de bola com defensores do CSA.

A decisão do árbitro foi corroborada pela arbitragem de vídeo, conduzida por Daiane Muniz. Conforme a análise publicada pela CBF, Candançan marcou a falta no campo e confirmou a decisão após a análise do VAR.

— A decisão do campo é falta no primeiro momento — disse o árbitro.

— O jogador do Grêmio tem um tranco nas costas do adversário. O braço que atinge o jogador do CSA que sangra é do próprio companheiro. Mas o tranco é do Kannemann. Venha na área para rever — respondeu a VAR.

Após este diálogo, Candançan foi ao monitor revisar o lance e manteve a decisão de anular o gol.