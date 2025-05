Braithwaite sucumbe contra o CSA e chega a cinco jogos sem marcar

Dinamarquê teve mais uma atuação apagada. Duda Fortes / Agencia RBS

O torcedor gremista, mesmo em baixo número, não pedia muito. Não precisava de um golaço, uma jogada mágica. Um único gol bastava, podia ser de canela, sem querer, de qualquer jeito. Nem isso Martin Braithwaite entregou na noite de terça-feira (20).

O centroavante de Copa do Mundo do Grêmio, com gols em Champions League, Eurocopa, ex-Barcelona, sucumbiu diante da defesa do CSA. O 0 a 0 na Arena deixou o Grêmio pelo caminho da Copa do Brasil logo na terceira fase da competição.

Seu último gol foi na partida de ida contra os alagoanos. Não foi o suficiente para evitar a derrota por 3 a 2. Depois, passou em branco contra Santos, Bragantino, Godoy Cruz, São Paulo e, novamente, CSA.

Não se pode nem dizer que o dinamarquês travou um duelo pessoal com o goleiro Gabriel Félix. Foram três arremates. O mais perigoso aconteceu aos 14 minutos do segundo tempo. Seu chute potente, encontrou as mãos de Félix bem no canto. Os outros dois arremates foram de menor consequência.

Sem se esquivar

Ainda que esteja longe de viver os seus melhores dias, Braithwaite não se esquivou de falar após a eliminação. Foi o único jogador do elenco a atender a imprensa.

— Temos que dar um pouco mais de cada um. Seguimos trabalhando e temos que acreditar. O momento vai dar certo, estou convencido. Somente trabalhando — lamentou.

No ano, ele marcou 10 gols em 23 partidas. Ainda há a Sul-Americana e o Brasileirão para engordar os número.