Botafogo recusa proposta de R$ 50 milhões por ex-lateral do Grêmio

Cuiabano vem se destacando pelo Botafogo. Vitor Silva / Botafogo

O Brighton, da Premier League, fez duas ofertas pelo lateral-esquerdo Cuiabano, do Botafogo. Ambas foram recusadas.

O atleta de 22 anos, ex-Grêmio, é visto pelo Brighton como uma peça interessante em termos de valores para reforçar a equipe na próxima temporada.

Os valores

As duas propostas tiveram o valor fixo de 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões na cotação atual). Na primeira, os bônus eram de 2 milhões de euros (R$ 12,6 milhões); na segunda, as cifras aumentaram para 3 milhões de euros (R$ 18,9 milhões). As informações são do The Athletic.

Portanto, o Botafogo recusou propostas de R$ 44,1 milhões e R$ 50,5 milhões por Cuiabano. O valor foi considerado baixo pela diretoria do clube carioca, que apenas recusou e sequer enviou uma contraproposta ao Brighton.

Nova proposta

Todavia, uma nova proposta do clube, ou de outros interessados, pode ser feita. A diretoria espera uma proposta de no mínimo 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) para iniciar negociações.

Saída do Grêmio

O Grêmio vendeu Cuiabano ao Botafogo por R$ 8 milhões no ano passado. O lateral-esquerdo tem atuado como ponta nos últimos jogos com Renato Paiva e é um dos destaques do clube na temporada: são dois gols e três assistências em 19 jogos.

Quanto o Grêmio receberia

Quando vendeu Cuiabano ao Botafogo por R$ 8 milhões, o Grêmio manteve 20% do lucro da equipe carioca em uma nova venda. O Tricolor, então, receberá sua quantia sobre o valor fixo.

Caso a venda ocorra pelos 5 milhões de euros, o Grêmio terá direito a 20% do lucro, que ficaria em R$ 23,5 milhões (diferença entre R$ 31,2 milhões do que o Botafogo receberia menos os R$ 8 milhões que o Tricolor já recebeu). Ou seja, o valor para os cofres do Tricolor seria de R$ 4,7 milhões.