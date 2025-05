"Me abraça aqui, velho": bastidores da vitória do Grêmio mostram comemoração e carinho de Mano com Felipão 

Treinador recepcionou coordenador técnico com alegria.

O Grêmio divulgou nesta terça-feira (27) os bastidores da vitória contra o Bahia por 1 a 0 no último domingo (25). Nas cenas gravadas após a conquista dos três pontos, um abraço chamou a atenção dos espectadores.

Quando jogadores e dirigentes retornavam ao vestiário, Mano Menezes recepcionou Felipão com a seguinte frase:

— Me abraça aqui, velho — disse o treinador gremista, antes de receber o afago do coordenador técnico da equipe gaúcha.

O Tricolor chegou aos 12 pontos na tabela de classificação, ocupando a 12ª posição no Brasileirão . A equipe de Mano volta aos gramados na quinta-feira (29), às 19h, contra o Sportivo Luqueño, no último jogo da fase de grupos da Copa Sul-Americana .

