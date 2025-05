A lista de baixas no Grêmio aumentou. João Lucas, que poderia ter sido titular contra o São Paulo, no Morumbi, no último final de semana, sofreu lesão grau II-c do bíceps femoral da coxa esquerda e será baixa nas próximas partidas. Com isso, Mano Menezes fica com apenas um lateral-direito à disposição para montar o time.