Auxiliar de Mano cita sequência de jogos como obstáculo para corrigir problemas do Grêmio: "Treinamos pouco" 

Sidnei Lobo citou problemas defensivos do Grêmio após derrota para o São Paulo.

Questionado especialmente sobre os problemas defensivos do Grêmio, o auxiliar de Mano Menezes, Sidnei Lobo, citou a sequência de jogos como dificuldade para executar essas correções. As bolas paradas voltaram a castigar o Grêmio: os dois gols na derrota por 2 a 1 para o São Paulo tiveram essa origem .

Sobre o primeiro gol, marcado de cabeça por Arboleda após cobrança de falta, Sidnei elogiou o adversário, mas também reclamou do calendário:

Apesar disso, Sidnei viu aspectos positivos na partida. Reconheceu a qualidade do adversário e disse que, ainda assim, o time conseguiu neutralizar o São Paulo e surpreender nos contra-ataques:

— Foi um jogo atípico, o São Paulo precisava do resultado, veio com muita gente no campo ofensivo. Conseguimos o gol e eles começaram a ser mais agressivos. Mesmo assim, conseguimos sustentar e criar algumas chances. Claro que temos que melhorar, hoje foram dois gols de bola parada que nos atrapalharam — reconheceu.