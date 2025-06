Ausente no último treino antes da viagem a Caxias, Amuzu desfalcará o Grêmio contra o Juventude

Com gastroenterite, atacante já havia ficado fora do confronto contra o Sportivo Luqueño, pela Copa Sul-Americana. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Francis Amuzu não participou do treino do Grêmio na manhã deste sábado (31). Desta forma, o atacante deverá ficar de fora da viagem a Caxias do Sul e seguir desfalcando o Tricolor diante do Juventude, pela 11ª rodada do Brasileirão.

O belga permaneceu no vestiário do CT Luiz Carvalho, se recuperando de um quadro de gastroenterite que já havia lhe tirado do confronto com o Sportivo Luqueño, pela Copa Sul-Americana, na última quinta (29).

Sem ele, o técnico Mano Menezes poderá apostar na continuidade de Aravena como o atacante pelo lado esquerdo. Ainda há também uma dúvida relacionada à lateral direita. Com todos os jogadores da função lesionados, uma improvisação precisará ser feita: do volante Ronald ou do zagueiro Gustavo Martins.

No mais, os titulares preservados no meio de semana retornam à equipe. A provável escalação tem: Volpi; Ronald (Gustavo Martins), Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti, Cristian Olivera, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.

A lista de relacionados ainda não foi divulgada pelo clube, mas a delegação sobe a serra gaúcha no início da tarde. A partida será disputada às 16h deste domingo (1º), no Estádio Alfredo Jaconi.