Atacante do Grêmio volta a trabalhar com bola e deve ser opção contra o Atlético Grau

Recuperado de lesão na panturrilha, Amuzu voltou a treinar com bola no CT Luiz Carvalho.

O belga não atua desde a derrota para o Mirassol, dia 16 de abril, pela quarta rodada do Brasileirão, jogo que marcou a demissão do técnico Gustavo Quinteros.

Opção no banco

O belga, agora, é opção para a sequência da temporada e uma alternativa para Cristian Olivera. A tendência, no entanto, é de que ele fique no banco de reservas contra o Atlético Grau.

O Grêmio realizará sua última atividade antes da viagem para o Peru na manhã desta terça-feira (6), no CT Luiz Carvalho.

A delegação embarca no período da tarde para Lima. O jogo contra o Atlético Grau ocorre na quarta-feira, às 21h30min, no Estádio Alejandro Villanueva.

