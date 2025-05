Atacante do Grêmio comemora vitória sobre o Bahia: "Muito feliz pelo time"

Braithwaite fez de pênalti o gol do Grêmio.

O Grêmio voltou a vencer no Brasileirão. Na manhã deste domingo (25), o Tricolor derrotou o Bahia por 1 a 0, na Arena, em partida válida pela 10ª rodada . O único gol foi marcado pelo atacante Braithwaite.

O atacante também avaliou o lance que ocasionou em pênalti a favor do Grêmio. O árbitro Bruno Arleu entendeu que houve um toque do goleiro Marcos Felipe para derrubar o dinamarquês na área.

No entendimento do comentarista de arbitragem do Grupo RBS, Diori Vasconcelos, porém, não houve o pênalti. O VAR chegou a recomendar a revisão mas, mesmo revendo o lance, o árbitro manteve a decisão de campo.