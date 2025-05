As "improvisações" de Mano que foram determinantes para o Grêmio segurar a vantagem contra o Bahia

Mano Menezes adotou postura mais defensiva após gol de Braithwaite. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O triunfo do Grêmio sobre o Bahia neste domingo (25) tirou o time da zona de rebaixamento do Brasileirão. Em um jogo cercado por polêmicas, o Tricolor fez 1 a 0 com pênalti convertido por Martin Braithwaite e segurou a vantagem na reta final do primeiro tempo. A partida teve uma alteração tática de Mano Menezes, determinante para o Tricolor conter um ponto forte dos baianos.

Escalações

Com Jemerson suspenso, Mano manteve a dupla de zaga formada pelos canhotos Kannemann e Wagner Leonardo. Cristaldo entrou no time pela lesão de Monsalve e João Pedro retornou. O lateral-direito, porém, sofreu lesão ainda no primeiro tempo e deu lugar a Ronald, que teve dificuldade para conter Erick Pulga, a principal arma de velocidade do Bahia.

Rogério Ceni optou por escalar seu time titular mesmo tendo o confronto decisivo pela Libertadores contra o Inter na quarta-feira.

Como os times começaram o jogo:

Grêmio teve Cristaldo como novidade no meio-campo. Tactical board / Reprodução

O Bahia foi fiel ao seu estilo de troca de passes e dominou as ações no primeiro tempo. A posse de bola baiana foi de 61%. Quando se colocava em organização ofensiva, o Bahia se posicionava no seu tradicional 3-2-5.

Isso funcionava com Juba ficando junto aos zagueiros na saída de três, e Everton Ribeiro se colocando ao lado de Caio Alexandre. Cauly vinha para dentro e abria o corredor para as subidas de Gilberto. Do outro lado, Erick Pulga era o homem do "um contra um" para cima de João Pedro e, depois, de Ronaldo.

Com o gol de Braithwaite, Mano optou por fazer uma mudança defensiva, mas que trouxe correção para o setor direito. Cristaldo deixou a equipe para a entrada do zagueiro Gustavo Martins, que se posicionou como lateral-direito. Ronald foi para o meio formar um tripé com Villasanti e Dodi. Pavon havia entrado no lugar de Amuzu no intervalo, e foi deslocado para o lado direito.