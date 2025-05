Arena do Grêmio troca parte do gramado

Arena do Grêmio / Divulgação

O gramado da Arena do Grêmio terá alterações nos próximos dias. Foram trocados 2 mil metros quadrados da área norte do campo, a partir do dia 29 de abril.

O objetivo é solucionar os problemas recorrentes de qualidade nesta parte do estádio, que recebe menos luz solar. Os problemas se agravam no inverno, por isso, a substituição acontece agora.

A administração da Arena afirma que a medida já estava prevista no calendário operacional e foi executada levando em consideração o elevado número de jogos e eventos que o local tem sediado desde o início da temporada.

Os trabalhos foram conduzidos pela World Sports, empresa responsável pela manutenção do campo. A nova grama foi replantada na quinta-feira, 1º de maio, e o campo passa pelos últimos ajustes para estar em condições ideais para a partida entre Grêmio e Santos, marcada para as 16h do próximo domingo (4), às 16h.

A Arena do Grêmio justificou a ação como um esforço para "garantir as melhores condições de jogo, mantendo o padrão de qualidade exigido pelas competições nacionais e internacionais".

Área problemática

Além da menor incidência de sol, a área norte do gramado da Arena é utilizada para a montagem de palcos em shows e eventos musicais.

Essa utilização constante aumenta o desgaste e a deterioração da grama.