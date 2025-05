Arena do Grêmio projeta 13 mil pessoas em partida contra o CSA

Nesta terça-feira (20) a Arena recebe Grêmio x CSA pela Copa do Brasil. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A decisão entre Grêmio e CSA, nesta terça-feira (20), pela Copa do Brasil tende a não ter um grande público nas arquibancadas da Arena. A gestora do estádio divulgou a projeção atualizada de torcedores para o confronto. O cálculo indica cerca de 13 mil gremistas no estádio na partida em que o Tricolor necessita da vitória para avançar no torneio.

Na última semana, o clube anunciou que conseguiu com a Arena Porto-Alegrense, empresa que administra o local, medidas para baratear os valores dos ingressos. Foram disponibilizados tickets solidários em dois setores: Gramado Sul e Gramado Leste, respectivamente, com 50% e 25% de desconto, mediante doação de um alimento não perecível.

Nos bastidores, mesmo com o momento da equipe, que oscila na temporada, as partes esperam uma presença maior de pessoas nas arquibancadas pela importância do jogo. Em comunicado nesta manhã, foram vendidos 1.294 ingressos, gerando a projeção, a partir de cálculos pela frequência de associados, de cerca de 13 mil torcedores na Arena. Outro motivo apontado para baixa procura é o horário do confronto: 21h30min.

Após a derrota no Nordeste, no Rei Pelé, por 3 a 2, o Grêmio precisa vencer por dois gols de diferença para seguir no torneio nacional. Em caso de vitória simples, a decisão será nos pênaltis para saber quem avança às oitavas de final da competição.