Árbitro de Grêmio x CSA relata xingamentos de dirigentes após o jogo: "Ladrão, bandido, tu nos roubou, seu sem vergonha" 

Dirigentes do Grêmio cobraram a arbitragem, que ao final do jogo foi protegida pela Brigada Militar.

A súmula do árbitro Matheus Candançan para Grêmio e CSA detalhou o cenário hostilidade direcionadas à equipe de arbitragem. O Tricolor foi eliminado após empate em 0 a 0 na Arena, terça-feira (20).

O documento descreveu as ofensas e ações de dirigentes e um jogador gremista, exaltados pela anulação de um gol que poderia ter levado a decisão para os pênaltis.

Invasão de dirigentes

Com o dedo em riste , proferiram repetidamente insultos como "ladrão, bandido, tu nos roubou, seu sem vergonha".

Analista de arbitragem do Grupo RBS

Nota de R$ 2

A súmula também cita quando Eduardo Magrisso atirou uma nota de R$ 2 na direção do árbitro.

A tensão continuou no trajeto da equipe de arbitragem para o vestiário, onde diversos membros do Grêmio — incluindo jogadores e dirigentes — os aguardavam, protestando e lançando uma garrafa de isotônico na direção da parede do vestiário. A súmula ressalta que o agressor não pôde ser identificado.