Após tragédia familiar, Mano Menezes é liberado pelo Grêmio da partida contra o São Paulo e volta ao Rio Grande do Sul

Técnico, que desembarcou nessa sexta-feira em SP, agora volta para o RS. Saimon Bianchini / Agência RBS

Um acidente de trânsito em Santana do Livramento, na última tarde, vitimou os enteados da filha de Mano Menezes. Com isso, o clube liberou de prontidão o treinador para retornar ao Rio Grande do Sul e não estar presente na partida contra o São Paulo, nesta noite, no Morumbi. A equipe será comandada pelo auxiliar Sidinei Lobo.

Morreram na tragédia familiar Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9 anos, filhos de Álvaro Dumoncel, marido de Camila Menezes, única filha do treinador. Nem ela, nem o companheiro estavam no veículo de terceiros. Um outro passageiro, de 42 anos, chegou a ser encaminhado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O treinador, que estava com a delegação na capital paulista, foi liberado pelo Grêmio para voltar ao Rio Grande do Sul nesta tarde para acompanhar os atos fúnebres e dar suporte a família na cidade de Dom Pedrito, no interior do Estado. Ele está liberado das funções por tempo indeterminado.

O departamento de futebol do clube definiu que o time será comandado por Sidinei Lobo, auxiliar direto de Mano, há mais de duas décadas. Outros profissionais gremistas darão suporte na preparação para o jogo.

Grêmio e São Paulo jogam às 21h no Morumbi pela nona rodada do Brasileirão.

Confira a nota do Grêmio

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense vem a público neste momento de luto oferecer suas condolências ao técnico Mano Menezes, sua esposa Maria Inês, sua filha Camilla Menezes, o genro Álvaro Dumoncel e demais familiares pelo falecimento de Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9, em um acidente de trânsito ocorrido na última sexta-feira. O Clube estende solidariedade à mãe de Maria Sophia e Arthur, Mirela Gomez da Costa.

As duas vítimas são filhas do genro do treinador gremista. Um homem de 42 anos também faleceu no acidente.