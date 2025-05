Mano terá mais três treinos para definir o time. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O grupo de jogadores do Grêmio deu início à preparação visando o próximo compromisso válido pelo Brasileirão. No gramado do CT Luiz Carvalho, na tarde desta quarta-feira (21), os jogadores participaram de atividades de finalizações e troca de passes em campo reduzido.

Os atletas que atuaram os 90 minutos diante do CSA, na partida que culminou com a eliminação gremista na Copa do Brasil, fizeram trabalhos regenerativos. Por conta disso, Mano Menezes ainda não esboçou a escalação que estará em campo no próximo domingo (25), contra o Bahia, pelo Brasileirão.

Para essa partida, porém, o treinador já sabe que terá mais um desfalque por lesão. O meia Monsalve sofreu uma lesão muscular grau 1 na coxa esquerda. As opções para o setor de criação da equipe ficam por conta de Nathan e Cristaldo.

Além de Monsalve, o treinador também não contará com o zagueiro Jemerson, suspenso. Wagner Leonardo e Kannemann devem formar novamente a dupla de zaga.

A tendencia é de que a base do time que atuou contra o CSA seja mantida: Volpi; Ronald (João Pedro), Wagner, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti e Cristaldo (Nathan); Olivera, Amuzu e Braithwaite.

Mano Menezes terá mais três atividades para definir o time que vai estar em campo no domingo, às 11h, contra o Bahia. O jogo é válido pela décima rodada do Brasileirão.